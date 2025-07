I film originali di star trek hanno superato le pellicole di tng e kelvin in un aspetto fondamentale

Il franchise di Star Trek si distingue per la sua capacità di creare antagonisti memorabili e profondamente caratterizzati, soprattutto nei primi sei film della serie originale. Questa peculiarità ha contribuito a rendere le pellicole più avvincenti e significative rispetto alle successive incarnazioni, incluse le serie televisive come Star Trek: The Next Generation e le produzioni nel reboot Kelvin. La qualità dei villain è un elemento che emerge come uno dei tratti distintivi delle prime pellicole, grazie alla loro complessità e alla capacità di riflettere i valori filosofici del franchise.

