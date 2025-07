Vacanze ed escursioni in Toscana ma occhio alle vipere

Firenze, 16 luglio 2025 – Oggi è la giornata dei serpenti e l’unico esemplare velenoso presente in Italia è la vipera. E la Toscana non è immune alla sua presenza, infatti quest’estate si sono già verificati alcuni casi in cui si è sfiorata la tragedia in queste ultime settimane. Il 20 giugno un uomo di 28 anni mentre si trovava in un’area rurale immersa nel verde, esattamente nei pressi della Tenuta di Canneto, a Monteverdi Marittimo, in provincia di Pisa, è stato morso da una vipera, ed è stato necessario trasportarlo in ospedale in elisoccorso. A maggio è capitato lo stesso a un turista di 33 anni, che insieme alla famiglia stava percorrendo la Grande Traversata Elbana, il sentiero che attraversa tutta l’isola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vacanze ed escursioni in Toscana, ma occhio alle vipere

