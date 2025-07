Valentina Vignali dice sì alla proposta di matrimonio di Fabio Stefanini | così l’amore va a canestro

Rimini, 16 luglio 2025 – Il giorno piĂą bello, andato in scena nel posto del cuore, il campo da basket, circondati dagli amici di una vita. E’ arrivato proprio qui il ’sì’ di Valentina Vignali alla proposta di matrimonio del compagno Fabio Stefanini, su un campetto da pallacanestro in zona Colosseo a Roma. L’anello di fidanzamento era custodito dentro un pallone da basket, la passione che accomuna la 34enne riminese al campione di Pesaro, mostrato in ginocchio tra un palleggio e l’altro. Un mix di sorpresa e stupore, per un ’sì’ che era nell’aria da tempo, almeno da quando i due avevano iniziato a raccontare la loro storia d’amore sui social, tra sport, viaggi e la vita di tutti i giorni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

