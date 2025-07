Dazi Coldiretti lancia l’allarme | Il falso made in Italy prospererà

Roma, 16 luglio 20205 – Quanto pesano i dazi annunciati per il settore agricolo italiano? "Tanto, troppo. Con i dazi al 30% parliamo di 2,3 miliardi di euro di costi in più per le famiglie americane e per le aziende agroalimentari italiane – è netto Vincenzo Gesmundo, segretario generale della Coldiretti –. Sarebbe un colpo mortale per molte filiere del cibo Made in Italy e dobbiamo evitarlo in ogni modo. Oggi esportiamo negli Stati Uniti 7,8 miliardi di euro di agroalimentare e puntiamo ai 9 miliardi, ma il falso made in Italy vale 40 miliardi e rischia di aumentare ancora. Dopo la decisione europea di aumentare il proprio contributo alla Nato per superare quello degli Stati Uniti, la scelta americana di colpire il nostro agroalimentare con dazi punitivi appare ingiusta e del tutto asimmetrica".

Prandini (Coldiretti): Sburocratizzare e fermare i dazi per consolidare la crescita dell’agroalimentare del Sud - Tempo di lettura: 2 minuti Il ruolo del mezzogiorno nell’ambito della politica economica italiana e i vantaggi delle semplificazioni proposte dalla Zes sono stati fra i temi affrontati dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini  alla quarta edizione del Forum “Verso Sud: La strategia europea per una nuova stagione geopolitica, economica e socio-culturale del Mediterraneo”, organizzato da The European House – Ambrosetti (TEHA) a Sorrento (Grand Hotel Excelsior Vittoria).

Dazi Usa, Prandini (Coldiretti): No a escalation di tensioni commerciali, serve strategia Ue – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2025 “L’aumento delle tassazioni al 10%, pur rappresentando un elemento critico per alcuni settori, era ancora una soglia gestibile in termini di sostegno economico.

Dazi al 30% alla Ue. Le reazioni di produttori e politici. Coldiretti: “Un colpo mortale” - Roma, 12 luglio 2025 – Trump ha deciso di imporre dazi del 30% alla Ue dal 1 agosto. E non solo. Lo ha fatto con una lettera nella quale minaccia rialzi “automatici al 60%” in caso di ritorsioni commerciali da parte della Ue.

