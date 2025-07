Alberi nelle piazze a Bologna un altro esposto

Bologna, 16 luglio 2025 – “Non sono preoccupato”. Matteo Lepore reagisce così al doppio esposto presentato dal centrodestra sul caso piante in vaso nelle piazze del centro. Da una parte la Lega, che chiede alla Corte dei Conti di intervenire soprattutto sulla cifra spesa dal Comune (oltre 128.000 euro), sottolineando come, secondo “una basilare indagine di mercato”, il costo si sarebbe dovuto aggirare invece attorno a 40.000 euro. Dall’altra Fratelli d’Italia, che ha scelto la via legale rivolgendosi all’Anac (l’anticorruzione) e alla Prefettura. Francesca Scarano, capogruppo in Comune dei meloniani, parla di “una scelta ridicola, propagandistica e offensiva nei confronti delle vere urgenze”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Alberi nelle piazze a Bologna, un altro esposto

Caldo record a Bologna: 110 alberi nelle piazze del centro per dare ombra e fresco - Bologna, 1 luglio 2025 – Ordinanza lampo contro la morsa del caldo. Il Comune corre ai ripari e mette (in vaso) 110 alberi nelle piazze del centro cittadino.

Cento alberi in vaso nelle piazze del centro per 3 mesi: la scelta di Bologna contro il caldo - Cento alberi in vaso da sistemare “a tempo” in sette piazze del centro per aumentare le zone d’ombra e combattere le isole di calore.

Sono arrivati a Bologna gli alberi contro il caldo: l’allestimento nelle piazze del centro - Bologna, 11 luglio 2025 – Sono arrivati stamattina in città gli alberi per combattere il caldo. Viste le alte temperature dell’estate (che negli ultimi giorni sono scese dando un po’ di tregua), il Comune di Bologna, tra le varie azioni messe in campo, ha deciso di sperimentarne una senza precedenti: 100 alberi in sette piazze del centro per aumentare le zone di ombra.

