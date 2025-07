Bidognetti condannato Saviano | In quel pianto sono tornato umano Adesso basta con il fango

Per il boss Francesco Bidognetti condanna confermata dalla Corte d'appello di Roma a un anno e mezzo di carcere per le minacce veicolate alla giornalista Rosaria Capacchione e allo scrittore Roberto Saviano. Anche l'avvocato del capoclan, Michele Santo

