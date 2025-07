Russia attacca diverse città ucraine

1.59 Esplosioni e feriti in diverse città ucraine, per massicci attacchi russi con droni e missili nella notte. Le autorità di Kiev hanno lanciato allarmi in tutto il Paese, segnalando ondate di droni diretti verso la capitale e altre regioni. A Kharkiv si sono registrate almeno 17 esplosioni e tre feriti. Anche Kryvi Rih, nella regione di Dnipropetrovsk, è stata colpita duramente. L'aeronautica ucraina ha segnalato anche la minaccia di missili balistici.Allarmi antiaerei sono stati attivati anche a Vinnitsa e Rovno. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Nella notte del 12 luglio la Russia ha attaccato di nuovo diverse città ucraine, soprattutto Cernivtci, Lviv, Lutsk. Kyiv, Kharkiv - 2 persone sono morte a Cernivci, altre 14 sono rimaste ferite a causa della caduta di detriti. Diversi edifici residenziali, negozi, edifici Vai su Facebook

La Russia sta compiendo una spinta estiva per sfondare la linea del fronte di mille km, con droni e missili che intanto colpiscono le città ucraine più che in qualsiasi altro momento degli ultimi tre anni di guerra ? https://l.euronews.com/fAr #EuropeNews Vai su X

