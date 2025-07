L’intrattenitore nano difende Lamine Yamal per le accuse di sfruttamento mentre la fila di partito rimbomba

Un intrattenitore con il nanismo ha respinto le accuse di mancanza di rispetto dopo essere stato prenotato per esibirsi alla festa del 18 ° compleanno di Lamine Yamal – e ha esortato gli attivisti di uguaglianza a lasciarli andare avanti con il loro lavoro. L'ala della Spagna Yamal ha ospitato una festa celebrativa sabato con 200 ospiti, tra cui alcuni dei suoi compagni di squadra del Barcellona, e un tema mafioso, ma da allora è stato messo sotto fuoco dopo che è emerso che i nani sono stati usati come intrattenimento.

Lamine Yamal nella bufera per la festa del suo 18esimo compleanno. Il talento del Barcellona avrebbe ingaggiato persone affette da nanismo per uno spettacolo di intrattenimento nel corso della festa. La denuncia arriva dall'Associazione di

