Reynal CEO The Women’s Cup | In Italia un passo audace per il calcio!

John Paul Reynal, CEO della “The Women’s Cup”, ha commentato brevemente l’approdo della sua competizione in Italia. Parteciperanno l’Inter Women, Juventus, Como e Atletico Madrid. PRESTIGIO – Inter, Juventus, Como e Atletico Madrid si affronteranno in un torneo internazionale che verrĂ giocato in Italia dal 14 al 17 agosto. All’Arena Civica il club nerazzurro disputerĂ le sue prime partite di preparazione alla stagione dove esordirĂ in Champions League. Il CEO della competizione John Paul Reynal: «Portare The Women’s Cup in Italia in questo nuovo formato è piĂą di una semplice espansione: è una reinvenzione. 🔗 Leggi su Inter-news.it

