Chirurgia per i tumori al seno Zanotti al timone | Professionalità e dedizione

Chirurgia per i tumori al seno Zanotti al timone

Imola, 16 luglio 2025 – Il Santa Maria della Scalett a fa un ulteriore passo avanti nella presa in carico delle pazienti affette da tumore al seno. La Breast Unit imolese si evolve infatti in una struttura organizzativa semplice denominata Chirurgia della mammella del presidio ospedaliero di Imola, affidata alla guida di Simone Zanotti, senologo di lungo corso del policlinico di Sant’Orsola. L’assetto nasce e si consolida all’interno dell’ accordo interaziendale con l’UniversitĂ di Bologna e l’Irccs-Azienda ospedaliero universitaria policlinico di Sant’Orsola, recentemente rinnovato fino al 2027. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Chirurgia per i tumori al seno, Zanotti al timone: “ProfessionalitĂ e dedizione”

