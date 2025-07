MONZA – Si chiama “La Voce di Iris“ ed è un’associazione fondata da Fabrizia De André per aiutare donne e bambini in difficoltà. Monzese da 8 anni, la figlia di Cristiano e nipote di un colosso come Fabrizio De André, modella e artista ha dato vita all’associazione non profit con l’obiettivo di legare musica e solidarietà per offrire sostegno a donne e bambini che vivono situazioni di disagio, in Italia e all’estero. Tra i primi progetti che sosterrà “La Voce di Iris“ ci sono due realtà distanti, ma unite da un bisogno urgente di cura e protezione. Si tratta del Cadom di Monza, realtà che da oltre trent’anni offre ascolto, assistenza legale, sostegno psicologico e percorsi verso l’autonomia alle donne vittime di violenza, e Supermarket23, rete attiva nella distribuzione di aiuti umanitari a Cuba, nella zona di L’Avana, dove una grave crisi economica costringe in estrema povertà tantissime famiglie con bambini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fabrizia De André, nipote d’arte (e modella): musica contro la violenza. Ecco “La Voce di Iris”