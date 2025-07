Daspo urbano ai maranza | scatta la tolleranza zero

Comacchio (Ferrara), 16 luglio 2025 – Stop agli atti vandalici dei maranza sulle spiagge. Il sindaco Pierluigi Negri e il comandante della polizia locale Paolo Claps ieri hanno presentato una importante modifica del regolamento comunale di polizia urbana che estende l’istituto del Daspo urbano al fine della prevenzione e repressione dei fenomeni di degrado urbano nelle zone del retro-spiaggia, arenile, le aree piĂą a rischio del litorale, del centro storico di Comacchio e dei suoi Lidi, misura peraltro giĂ prevista nel Patto per Comacchio Sicura. Il documento è stato presentato ieri durante una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta dal prefetto Massimo Marchesiello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daspo urbano ai maranza: scatta la tolleranza zero

Così adesso potrà andare a stuprare in un altro comune. Geniale l'autore del provvedimento, quasi quasi ci sarebbe da imporre il domicilio coatto del maranza a casa sua...

