Ravenna, 16 luglio 2025 – Le treccine e l’aria un po’ stanca, il trapper sta camminando sotto il palco a concerto finito. Sta raggiungendo l’uscita del locale ed è circondato dalla sua security. Dietro una transenna ci sono i fan: le braccia allungate in avanti per salutarlo e le voci che incitano “Astro, Astro”, il suo nome d’arte. Nel frattempo, in sottofondo, dalle casse è partita la nota hit ’Marocchino’ di Baby Gang, popolarissima tra gli adolescenti. Sembra una scena qualunque di un sabato sera qualunque in una discoteca qualunque, ma, a un certo punto, il cantante si ferma. Torna indietro e, in modo apparentemente inspiegabile, si scaglia contro un giovane fan che è in prima fila dietro alla transenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Manate in faccia dal trapper a un suo fan minorenne, a pezzi anche gli occhiali