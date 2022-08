Il Como non si ferma: dopo Fabregas in arrivo un ex Milan! (Di giovedì 25 agosto 2022) Il Como ci ha abituati a super colpi degni di una big, soprattutto quest’estate, quando hanno ingaggiato Cesc Fàbregas, Campione del Mondo con la Spagna ed ex pedina fondamentale del Barcellona di Guardiola. La proprietà indonesiana, che ha rilevato il club nel 2019, sta cambiando faccia alla squadra lombarda, i cui tifosi adesso sono autorizzati a sognare. L’ultimo acquisto del Como porta il nome di Patrick Cutrone. Secondo Gianluca di Marzio la società ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton per far tornare in Italia l’ex attaccante del Milan. Cutrone Milan Como Cutrone firmerà un contratto che lo legherà al Como fino al 2025 e che gli permetterà di avere un palcoscenico dove mettersi in mostra, dopo che di lui si erano perse le tracce negli ultimi anni. Il classe ’98 era esploso ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilci ha abituati a super colpi degni di una big, soprattutto quest’estate, quando hanno ingaggiato Cesc Fàbregas, Campione del Mondo con la Spagna ed ex pedina fondamentale del Barcellona di Guardiola. La proprietà indonesiana, che ha rilevato il club nel 2019, sta cambiando faccia alla squadra lombarda, i cui tifosi adesso sono autorizzati a sognare. L’ultimo acquisto delporta il nome di Patrick Cutrone. Secondo Gianluca di Marzio la società ha raggiunto un accordo con il Wolverhampton per far tornare in Italia l’ex attaccante del Milan. Cutrone MilanCutrone firmerà un contratto che lo legherà alfino al 2025 e che gli permetterà di avere un palcoscenico dove mettersi in mostra,che di lui si erano perse le tracce negli ultimi anni. Il classe ’98 era esploso ...

