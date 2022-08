Guerra in Ucraina, Di Maio vola Kiev: oggi l’incontro con Zelensky e Kuleba (Di giovedì 25 agosto 2022) Kiev – A quanto si apprende, il ministro agli Affari Esteri Luigi Di Maio è appena arrivato a Kiev. In giornata vedrà il presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio incontrerà anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba e visiterà Irpin, città alle porte di Kiev divenuta uno dei simbolo della Guerra, teatro di bombardamenti e atrocità. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022)– A quanto si apprende, il ministro agli Affari Esteri Luigi Diè appena arrivato a. In giornata vedrà il presidente Volodymyr. Diincontrerà anche il ministro degli Esteri ucraino Dmytroe visiterà Irpin, città alle porte didivenuta uno dei simbolo della, teatro di bombardamenti e atrocità. (fonte Adnkronos)

