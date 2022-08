Girone di ferro per l’Inter, Inzaghi sicuro: “Abbiamo un obiettivo!” (Di giovedì 25 agosto 2022) Oggi sono andati in scena i sorteggi per i gironi della Champions League 2022/23 e l’urna di Nyon è stata tutt’altro che benevola nei confronti dell’Inter. La squadra di Inzaghi è finita nel gruppo con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Si tratta di uno dei gironi più ostici dell’Intera competizione, nel quale i nerazzurri non possono che partire sfavoriti per il passaggio del turno. Inzaghi sorteggio Champions Simone Inzaghi però non ci sta ad ammettere il timore verso le due corazzate e, interpellato ai microfoni di Inter TV, commenta il sorteggio manifestando discreto ottimismo. “La Champions League è una competizione di grande prestigio: incontreremo squadre molto forti e ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi”. C’è anche un moto ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 25 agosto 2022) Oggi sono andati in scena i sorteggi per i gironi della Champions League 2022/23 e l’urna di Nyon è stata tutt’altro che benevola nei confronti del. La squadra diè finita nel gruppo con Bayern Monaco, Barcellona e Viktoria Plzen. Si tratta di uno dei gironi più ostici dela competizione, nel quale i nerazzurri non possono che partire sfavoriti per il passaggio del turno.sorteggio Champions Simoneperò non ci sta ad ammettere il timore verso le due corazzate e, interpellato ai microfoni di Inter TV, commenta il sorteggio manifestando discreto ottimismo. “La Champions League è una competizione di grande prestigio: incontreremo squadre molto forti e ben organizzate ma come sempre prepareremo ogni gara nel migliore dei modi”. C’è anche un moto ...

