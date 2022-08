Giappone: si dimette capo della polizia per assassinio Abe (Di giovedì 25 agosto 2022) Il capo della polizia Giapponese, Itaru Nakamura, ha annunciato le sue dimissioni, facendosi carico delle responsabilità legate all'assassinio di inizio luglio dell'ex premier Shinzo Abe. Lo ha ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Ilse, Itaru Nakamura, ha annunciato le sue dimissioni, facendosi carico delle responsabilità legate all'di inizio luglio dell'ex premier Shinzo Abe. Lo ha ...

