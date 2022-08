Calciomercato Roma, spiraglio per Nandez (Di giovedì 25 agosto 2022) La Roma potrebbe arrivare a Nandez, cessione che il Cagliari valuta per il pesante ingaggio del centrocampiste sulle casse del club La Roma è alla ricerca di un centrocampista per rimpiazzare il lungodegente Wijnaldum. Tra i nomi che si fanno, c’è anche quello di Nandez del Cagliari. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, il Cagliari non chiude al colpo: da una parte il vantaggio economico sia sulla cessione che sul risparmio sul monte ingaggi, dall’altra la perdita di qualità a centrocampo per un club che vuole tornare in Serie A il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Lapotrebbe arrivare a, cessione che il Cagliari valuta per il pesante ingaggio del centrocampiste sulle casse del club Laè alla ricerca di un centrocampista per rimpiazzare il lungodegente Wijnaldum. Tra i nomi che si fanno, c’è anche quello didel Cagliari. Secondo quanto riportato dall’Unione Sarda, il Cagliari non chiude al colpo: da una parte il vantaggio economico sia sulla cessione che sul risparmio sul monte ingaggi, dall’altra la perdita di qualità a centrocampo per un club che vuole tornare in Serie A il prima possibile. L'articolo proviene da Calcio News 24.

DiMarzio : #Calciomercato | La @juventusfc cerca l'accordo col @PSG_inside per #Paredes: ci pensa anche la @OfficialASRoma ?? - DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, due milioni separano #Belotti dalla #Roma ???? - DiMarzio : . @OfficialASRoma, in chiusura la cessione di #Felix alla @USCremonese. Si sblocca l'arrivo in giallorosso di… - serieAnews_com : ?? #CalciomercatoRoma, a parlare stavolta è stato Radja #Nainggolan ? L'ex giallorosso ha spento così i rumors su… - FraLauricella : ??#SportMediaset #Calciomercato ??#SerieA Sabato #JuveRoma Potrebbero esserci #Szczesny e #bonucci. #Belotti arri… -