Caduta Libera si rinnova: arriva il gioco «Dieci piccoli indizi». A ottobre speciale con tutti i campioni per le mille puntate (Di giovedì 25 agosto 2022) Gerry Scotti Quella che prenderà il via il 29 agosto, nel preserale di Canale 5, sarà l’11° edizione di Caduta Libera, che torna con diverse novità, a cominciare da un nuovo gioco ispirato al romanzo “Dieci piccoli indiani” di Agatha Christie: si chiamerà “Dieci piccoli indizi“. “Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso. I titoli dei miei programmi e dei giochi devono potersi spiegare in poche parole…” dichiara a Sorrisi Gerry Scotti, al timone del programma fin dal 2015. A ottobre Caduta Libera taglierà il traguardo delle mille puntate, che il conduttore considera “il grande miracolo ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 25 agosto 2022) Gerry Scotti Quella che prenderà il via il 29 agosto, nel preserale di Canale 5, sarà l’11° edizione di, che torna con diverse novità, a cominciare da un nuovoispirato al romanzo “indiani” di Agatha Christie: si chiamerà ““. “Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta uno diverso. I titoli dei miei programmi e dei giochi devono potersi spiegare in poche parole…” dichiara a Sorrisi Gerry Scotti, al timone del programma fin dal 2015. Ataglierà il traguardo delle, che il conduttore considera “il grande miracolo ...

