Assunzioni GPS sostegno prima fascia 2022 23 | adesso supplenza Immissione in ruolo dopo superamento anno prova e colloquio idoneità Tutte le info

orizzontescuola : Assunzioni GPS sostegno prima fascia 2022/23, adesso supplenza. Immissione in ruolo dopo superamento anno prova e c… - scuolainforma : Sostegno, assunzioni da I fascia GPS: modello rinuncia per partecipare al conferimento delle supplenze - ProDocente : Assunzioni da GPS sostegno 2022/23: MODELLO DI RINUNCIA all’incarico e partecipazione alle supplenze - zazoomblog : Assunzioni da GPS sostegno 2022-23: MODELLO DI RINUNCIA all’incarico e partecipazione alle supplenze - #Assunzioni… - orizzontescuola : Assunzioni da GPS sostegno 2022/23: MODELLO DI RINUNCIA all’incarico e partecipazione alle supplenze -

Scuolainforma

Le nomine daprima fascia sostegno In questa fase possono essere attribuiti i posti di sostegno residuati dalla fase ordinaria delle2022/23 compresa la call veloce (previo ...106/2021, ledasostegno prima fascia a.s. 2022/23 : seguono le immissioni in ruolo ordinarie da GaE e GM concorsuali (oltre alla Call veloce); sono effettuate, solo se residuano posti ... Assunzioni da I fascia GPS sostegno 2022/23, avvisi USP su pubblicazione nomine (aggiornamento 25 agosto) Immissioni in ruolo a.s. 2022/23, assunzione da Call veloce e poi anche da GM concorso ordinario 2020: cosa farePrevisto un nuovo record di supplenze a settembre, Anief: 'Basta integrare GM con idonei e assumere da I fascia GPS posto comune'.