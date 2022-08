Arriva la bassa pressione, il Lazio è (quasi) salvo. Ecco dove rischia di piovere (Di giovedì 25 agosto 2022) Anche se i centri di bassa pressione principali sono piuttosto lontani dal nostro territorio, l’Italia non riesce a risentire di un vero e proprio regime di alta pressione. L’anticiclone africano è tornato sul continente nero e quello delle Azzorre mantiene le sue radici in aperto atlantico influenzando solo marginalmente l’Europa occidentale. Con questi presupposti basterà davvero poco per innescare la formazione di nuovi temporali e quel poco ci sarà. In parte sarà legato alla vecchia depressione sull’Europa orientale che si allontanerà verso la Grecia, in parte all’arrivo di una perturbazione collegata a un vortice atlantico. Dunque avremo nuovi temporali, non diffusi come nella precedente fase ma ci saranno e localmente potranno essere anche forti. Le zone a maggior rischio saranno l’Appennino centro meridionale e ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022) Anche se i centri diprincipali sono piuttosto lontani dal nostro territorio, l’Italia non riesce a risentire di un vero e proprio regime di alta. L’anticiclone africano è tornato sul continente nero e quello delle Azzorre mantiene le sue radici in aperto atlantico influenzando solo marginalmente l’Europa occidentale. Con questi presupposti basterà davvero poco per innescare la formazione di nuovi temporali e quel poco ci sarà. In parte sarà legato alla vecchia desull’Europa orientale che si allontanerà verso la Grecia, in parte all’arrivo di una perturbazione collegata a un vortice atlantico. Dunque avremo nuovi temporali, non diffusi come nella precedente fase ma ci saranno e localmente potranno essere anche forti. Le zone a maggior rischio saranno l’Appennino centro meridionale e ...

