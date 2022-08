Al via la Sagra dell’Uva a Cerveteri: prima setata all’insegna della musica (Di giovedì 25 agosto 2022) Cerveteri – La serata d’esordio della 59esima edizione della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti a Cerveteri propone un appuntamento d’eccezione, dall’altissimo valore musicale, artistico e istituzionale. Alle ore 21:30 il Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, sarà infatti in concerto al Parco della Legnara insieme alla Banda Stadtkapelle Fürstenfeldbruck k e. v. del Maestro Paul Roh realtà bandistica del comune gemellato tedesco e il gruppo rock locale gli Stonehenge. Il concerto è ad ingresso gratuito. “Un evento eccezionale che offrirà non solo un grandissimo momento musicale, ma anche un importante occasione di incontro con il Gruppo Bandistico del Comune gemellato di Fürstenfeldbruck – ha detto ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 25 agosto 2022)– La serata d’esordio59esima edizionee del Vino dei Colli Ceriti apropone un appuntamento d’eccezione, dall’altissimo valorele, artistico e istituzionale. Alle ore 21:30 il Gruppo Bandistico Cerite diretto dal Maestro Augusto Travagliati, sarà infatti in concerto al ParcoLegnara insieme alla Banda Stadtkapelle Fürstenfeldbruck k e. v. del Maestro Paul Roh realtà bandistica del comune gemellato tedesco e il gruppo rock locale gli Stonehenge. Il concerto è ad ingresso gratuito. “Un evento eccezionale che offrirà non solo un grandissimo momentole, ma anche un importante occasione di incontro con il Gruppo Bandistico del Comune gemellato di Fürstenfeldbruck – ha detto ...

Tele_Nicosia : Nicosia, al via la settima sagra dei “Maccheroni na maidda” - Nutizieri : Sagra del Tartufo 2022 di Castel del Rio - ilCittadinoLodi : Il cammino di San Bartolomeo ha dato il via alla sagra di Casale VIDEO - informamolise : Al Porto di Termoli la “Sagra del pesce” - estensecom : Al via la Sagra del Pinzino e dell’Arrosticino, organizzata dall’associazione ‘Nati con la calzamaglia’, al Rivana… -