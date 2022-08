Zelensky gela il mondo | “Non vogliamo la pace“

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Oggi, 24 agosto, sono 31 anni dal giorno in cui l’Ucraina dichiarò la sua indipendenza dall’Unione Sovietica. Sempre oggi, però, è anche la data che dà il via al settimo mese di guerra. Una guerra che, giorno dopo giorno, sembra essere più sanguinosa, più confusa e più distruttiva. In occasione di questa data il presidente ucrainoha augurato una buona festa dell’indipendenza al suo popolo, assicurando che “combatteremo fino alla fine”. Una fine che, da quanto si apprende dalle sue parole, esisterà solo in caso di vittoria completa del suo popolo.è infatti chiaro e diretto: “Ogni giorno c’è un nuovo motivo per non arrendersi. Qual è per noi la fine della guerra? Si diceva: la. Ora diciamo: la vittoria”. Il leader ucraino ammette chiaramente che la via diplomatica, le mediazioni e la ricerca di trattati non è più ...