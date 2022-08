WWE: Verrà aperto un superstore a Cardiff per il weekend di Clash at the Castle (Di mercoledì 24 agosto 2022) A meno di due settimane dall’inizio di Clash at the Castle a Cardiff, l’attesa per il primo show negli stadi del Regno Unito dopo 30 anni è cresciuta in modo esponenziale. Si prevede che all’evento parteciperanno più di 60.000 persone e la WWE sta già pensando a come trarne vantaggio. Massimizzare! Grandi notizie per i fan che verranno in Galles per il PPV. Tra l’1 e il 4 settembre, presso il centro commerciale St. David’s Dewi Sant nel centro di Cardiff, sarà aperto un superstore che venderà magliette, cinture e un fantastico merchandising esclusivo. Il superstore sarà aperto solo durante il weekend di Clash at the Castle. Al momento non si sa se le superstar della WWE faranno delle ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 24 agosto 2022) A meno di due settimane dall’inizio diat the, l’attesa per il primo show negli stadi del Regno Unito dopo 30 anni è cresciuta in modo esponenziale. Si prevede che all’evento parteciperanno più di 60.000 persone e la WWE sta già pensando a come trarne vantaggio. Massimizzare! Grandi notizie per i fan che verranno in Galles per il PPV. Tra l’1 e il 4 settembre, presso il centro commerciale St. David’s Dewi Sant nel centro di, saràunche venderà magliette, cinture e un fantastico merchandising esclusivo. Ilsaràsolo durante ildiat the. Al momento non si sa se le superstar della WWE faranno delle ...

La WWE chiude NXT UK, nel 2023 arriverà NXT Europe Al suo posto verrà lanciato nel 2023 NXT Europe , brand che come si evince dal titolo accoglierà wrestler provenienti da ogni parte d'Europa. La WWE chiude ufficialmente NXT UK Nel corso degli anni ... Finale shock a SmackDown: Karrion Kross è tornato in WWE Karrion Kross è tornato in WWE Karrion Kross è apparso a sorpresa nel segmento finale della puntata,... Tick Tock! Non sappiamo se, e in che modo, verrà inserito nella faida tra Drew e Reigns, ma il suo ... Zona Wrestling Al suo postolanciato nel 2023 NXT Europe , brand che come si evince dal titolo accoglierà wrestler provenienti da ogni parte d'Europa. Lachiude ufficialmente NXT UK Nel corso degli anni ...Karrion Kross è tornato inKarrion Kross è apparso a sorpresa nel segmento finale della puntata,... Tick Tock! Non sappiamo se, e in che modo,inserito nella faida tra Drew e Reigns, ma il suo ... WWE: Kevin Owens sarà molto più protetto, arrivano conferme sul push