Vuelta 2022, classifica generale aggiornata dopo la quinta tappa: Molard nuova maglia rossa (Di mercoledì 24 agosto 2022) La classifica generale della Vuelta di Spagna 2022 aggiornata dopo la quinta tappa, la Irun-Bilbao di 187,2 chilometri. Rudy Molard è la nuova maglia rossa, grazie alla fuga di giornata che ha visto il francese della Groupama FDJ chiudere la frazione al quarto posto mantenendo due secondi su Fred Wright, terzo al traguardo. Alla vigilia del primo arrivo in salita Primoz Roglic cede il simbolo del primato, ma lo sloveno resta comunque in pieno controllo della situazione. Di seguito le classifiche aggiornate. quinta tappa: CRONACA E ORDINE DI ARRIVO maglia rossa (classifica a tempo) Rudy ... Leggi su sportface (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ladelladi Spagnala, la Irun-Bilbao di 187,2 chilometri. Rudyè la, grazie alla fuga di giornata che ha visto il francese della Groupama FDJ chiudere la frazione al quarto posto mantenendo due secondi su Fred Wright, terzo al traguardo. Alla vigilia del primo arrivo in salita Primoz Roglic cede il simbolo del primato, ma lo sloveno resta comunque in pieno controllo della situazione. Di seguito le classifiche aggiornate.: CRONACA E ORDINE DI ARRIVOa tempo) Rudy ...

infoitsport : VUELTA 2022. SEGUI CON NOI IN DIRETTA LA QUINTA TAPPA - cyclingcols : X different GC leaders in X successive stages in Grand Tours: X = 6 Giro 1958: Vannitsen, Baldini, Pambianco, Mose… - sportface2016 : #Ciclismo #Vuelta Rudy #Molard è la nuova maglia rossa, la classifica generale aggiornata dopo la quinta tappa - Gazzetta_it : Vuelta, quinta tappa a Soler: la Spagna torna a sorridere. Maglia rossa a Molard - sportface2016 : #Ciclismo #Vuelta L'ordine di arrivo e la classifica della quinta tappa, a Bilbao vince Soler -