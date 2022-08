Vivi una vita più sana coi nuovi dispositivi Fitbit (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Milano, 24 Agosto 2022) - Scopri i nuovi dispositivi Fitbit e scegli il prodotto che più risponde ai tuoi obiettivi di salute e benessere e al tuo stile di vita! Milano, 24 Agosto 2022 - Fitbit da sempre si impegna per rendere la vita più sana. Milioni di persone a livello mondiale utilizzano Fitbit ogni giorno, per esempio, per controllare la qualità del sonno, le attività quotidiane, o per accedere a una sessione di allenamento o di rilassamento direttamente dall'app. Fitbit oggi è lieta di annunciare la nuova generazione dei suoi dispositivi indossabili, che combinano le funzionalità Fitbit per la salute e il benessere con le più avanzate funzioni di Google: Versa 4, Sense 2 e Inspire 3. Questi ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) (Milano, 24 Agosto 2022) - Scopri ie scegli il prodotto che più risponde ai tuoi obiettivi di salute e benessere e al tuo stile di! Milano, 24 Agosto 2022 -da sempre si impegna per rendere lapiù. Milioni di persone a livello mondiale utilizzanoogni giorno, per esempio, per controllare la qualità del sonno, le attività quotidiane, o per accedere a una sessione di allenamento o di rilassamento direttamente dall'app.oggi è lieta di annunciare la nuova generazione dei suoiindossabili, che combinano le funzionalitàper la salute e il benessere con le più avanzate funzioni di Google: Versa 4, Sense 2 e Inspire 3. Questi ...

marattin : Se vivi nei territori della circoscr. elett. Piemonte 2 (tutte le province tranne TO) e ti va di dare una mano alla… - LocalPage3 : Vivi una vita più sana coi nuovi dispositivi Fitbit - mmm19510 : Una generazione dimenticata dalla politica, dallo stato e da Dio. Persone che non hanno collocazione nella società… - incujbo : RT @aftereeight: when drast said 'Non so che cosa dirti, dirti Se vivi giorni grigi e piangi Fingi di divertirti, mischi Gli alcolici coi p… - spjffer : RT @aftereeight: when drast said 'Non so che cosa dirti, dirti Se vivi giorni grigi e piangi Fingi di divertirti, mischi Gli alcolici coi p… -