Vaccino, Figliuolo “146 mln dosi distribuite, hub strategico per Paese” (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La vaccinazione ha coinvolto numeri elevatissimi: quando ho terminato eravamo a quasi 146 milioni di dosi distribuite”. Lo afferma Francesco Paolo Figliuolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, al Meeting di Rimini. “Noi oggi abbiamo un hub strategico a disposizione della nazione, gestito dalla Difesa, che può contenere oltre 20 milioni di vaccini a meno 20 e circa due milioni e mezzo di vaccini a meno 80. Questa è una capacità che è derivata dalle lezioni apprese”, spiega.“Appena appena nominato per me è stato un pò quasi un lampo nel cielo”, la nomina “è stata abbastanza inaspettata: sono stato contattato qualche giorno prima e ringrazio ancora oggi il presidente Draghi per la fiducia che ha voluto darmi, ovviamente su indicazione del ministro Guerini”, ricorda ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La vaccinazione ha coinvolto numeri elevatissimi: quando ho terminato eravamo a quasi 146 milioni di”. Lo afferma Francesco Paolo, già commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, al Meeting di Rimini. “Noi oggi abbiamo un huba disposizione della nazione, gestito dalla Difesa, che può contenere oltre 20 milioni di vaccini a meno 20 e circa due milioni e mezzo di vaccini a meno 80. Questa è una capacità che è derivata dalle lezioni apprese”, spiega.“Appena appena nominato per me è stato un pò quasi un lampo nel cielo”, la nomina “è stata abbastanza inaspettata: sono stato contattato qualche giorno prima e ringrazio ancora oggi il presidente Draghi per la fiducia che ha voluto darmi, ovviamente su indicazione del ministro Guerini”, ricorda ...

