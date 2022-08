Un giocatore per squadra da prendere al Fantacalcio 2022/23 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Emanuele Ciao Marco. Marco Ciao Emanuele. Emanuele Eccoci tornati col consueto appuntamento annuale con la nostra vergogna: quaranta nomi per venti squadre, almeno un paio ci toccherà azzeccarli per qualche legge statistica, per il resto speriamo che i lettori si dimentichino in fretta i nostri consigli. L’altro giorno però ho letto il commento di un lettore a un nostro articolo sul Fantacalcio; diceva: «Vi amo ma per colpa vostra arrivo sempre ultimo al Fantacalcio». Lo prendo come un grande complimento: cos’è l’amore se non perdonare i consigli sbagliati al Fantacalcio? Leggi su ultimouomo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Emanuele Ciao Marco. Marco Ciao Emanuele. Emanuele Eccoci tornati col consueto appuntamento annuale con la nostra vergogna: quaranta nomi per venti squadre, almeno un paio ci toccherà azzeccarli per qualche legge statistica, per il resto speriamo che i lettori si dimentichino in fretta i nostri consigli. L’altro giorno però ho letto il commento di un lettore a un nostro articolo sul; diceva: «Vi amo ma per colpa vostra arrivo sempre ultimo al». Lo prendo come un grande complimento: cos’è l’amore se non perdonare i consigli sbagliati al

gippu1 : La 2^ giornata della serie A 2022-23 passa alla storia per un clamoroso RECORD NEGATIVO: un solo gol messo a segno… - SkySport : ULTIM'ORA ROMA #Zaniolo fuori 3-4 settimane per lussazione alla spalla Il giocatore non sarà sottoposto a intervent… - gippu1 : Qual è il colmo per Dejan Stankovic? Essere eliminato da allenatore della Stella Rossa all'ultimo minuto dei play-o… - notizie_roma : Mourinho voule Paredes a la @ASRomaEN. Sarà @juventusfcen contro @ASRomaEN per il giocatore argentino. Però i candi… - isabo__ : @BrownBurger @allegri è bravo a inserirsi per questi gioca mezzala un trequartista ha altre qualità è un giocatore… -