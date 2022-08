sportli26181512 : Troyes, interesse per Camara del Saint Etienne: Secondo quanto riportato da L'Equipe, il Troyes spera di raggiunger… -

Calciomercato.com

A due settimane esatte dalla fine del mercato , torna a manifestarsi l'dei francesi per ...00 Ajaccio - Lens 0 - 0 15:00 Auxerre - Angers 2 - 2 15:00 Reims - Clermont 2 - 4 15:00- ...Commenta per primo Come riportato da L'Equipe , il Saint Etienne sarebbe interessato all'acquisto di Bouchouari del Roda e di Touzghar delAlors que l'ASSE voudrait vendre Mahdi Camara avant la fin du mercato estival, Troyes serait intéressé par un prêt du milieu de terrain stéphanois.Le mercato de l’AS Saint-Étienne n’est toujours pas terminé et le club cherche encore à se renforcer. Mais l’ASSE cherche aussi à dégraisser son effectif.