Star Wars, John Boyega: "Non tornerò nel franchise" (Di mercoledì 24 agosto 2022) John Boyega ha confessato di non avere intenzione di fare ritorno nel franchise di Star Wars in futuro e ha affrontato il tema spinoso del razzismo nel fandom della saga sci-fi. Il ruolo di Finn nella nuova trilogia di Star Wars ha regalato a John Boyega la fama globale, ma l'attore inglese non ha intenzione di fare ritorno nel franchise. "A questo punto sono soddisfatto. Sto bene così", ha detto l'attore inglese ospite del podcast di SiriusXM Tell Me Everything With John Fugelsang. "Penso che Finn sia arrivato al punto in cui puoi divertirti con lui in altre cose, i giochi, l'animazione. Ma sento che dall'Episodio VII all'Episodio IX per me la sua storia si è conclusa". John ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 agosto 2022)ha confessato di non avere intenzione di fare ritorno neldiin futuro e ha affrontato il tema spinoso del razzismo nel fandom della saga sci-fi. Il ruolo di Finn nella nuova trilogia diha regalato ala fama globale, ma l'attore inglese non ha intenzione di fare ritorno nel. "A questo punto sono soddisfatto. Sto bene così", ha detto l'attore inglese ospite del podcast di SiriusXM Tell Me Everything WithFugelsang. "Penso che Finn sia arrivato al punto in cui puoi divertirti con lui in altre cose, i giochi, l'animazione. Ma sento che dall'Episodio VII all'Episodio IX per me la sua storia si è conclusa"....

