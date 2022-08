Sisma 2016, per Legnini servono “più professionisti per accelerare la ricostruzione”. Ma i tecnici denunciano: “Cantiere non attrattivo, compensi bassi o non riconosciuti” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Venite a lavorare nel centro Italia, non esiste un Cantiere simile”. È l’invito che da due anni il Commissario alla ricostruzione per il Sisma del Centro Italia, Giovanni Legnini, rivolge a professionisti e imprese. L’impegno di più forze nel grande Cantiere a cielo aperto che dal terremoto del 2016 coinvolge quattro regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è convinto, farebbe viaggiare la ricostruzione “a ritmo più sostenuto“. Proprio la scarsità di persone impegnate nella ricostruzione, secondo il Commissario, è una delle criticità principali. Nonostante gli oltre 22mila progetti per la ricostruzione privata già presentati per la richiesta di contributo, di cui oltre 14mila approvati, più di 2mila respinti e oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) “Venite a lavorare nel centro Italia, non esiste unsimile”. È l’invito che da due anni il Commissario allaper ildel Centro Italia, Giovanni, rivolge ae imprese. L’impegno di più forze nel grandea cielo aperto che dal terremoto delcoinvolge quattro regioni, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, è convinto, farebbe viaggiare la“a ritmo più sostenuto“. Proprio la scarsità di persone impegnate nella, secondo il Commissario, è una delle criticità principali. Nonostante gli oltre 22mila progetti per laprivata già presentati per la richiesta di contributo, di cui oltre 14mila approvati, più di 2mila respinti e oltre ...

