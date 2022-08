Siria, pronti a scambio ambasciatori con repubbliche Donbass (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il ministro degli esteri Siriano, Faysal al Miqdad, in questi giorni impegnato in una visita ufficiale in Russia, ha annunciato nelle ultime ore che "a breve" avverrà lo scambio di ambasciatori tra il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il ministro degli esterino, Faysal al Miqdad, in questi giorni impegnato in una visita ufficiale in Russia, ha annunciato nelle ultime ore che "a breve" avverrà loditra il ...

iconanews : Siria, pronti a scambio ambasciatori con repubbliche Donbass - themercatoway : SIRIA, PRONTI A SCAMBIO AMBASCIATORI CON REPUBBLICHE DONBASS - ANSA_med : Siria, 'pronti a scambio ambasciatori con repubbliche Donbass'. Dal 29/6 Damasco riconosce ufficialmente Donetsk e… - ANSA_med : Siria, 'pronti a scambio ambasciatori con repubbliche Donbass' - aldebara_n : @9Kostas2 Se.. Se..chissa perché i pro-Russi esistono solo in Italia e non in Europa e nel mondo (escluso Siria..… -

Siria, pronti a scambio ambasciatori con repubbliche Donbass La Russia è intervenuta militarmente in Siria per difendere i propri interessi strategici nel Mediterraneo orientale nell'ottobre del 2015. . Siria, 'scambio ambasciatori con repubbliche Donbass' La Russia è intervenuta militarmente in Siria per difendere i propri interessi strategici nel Mediterraneo orientale nell'ottobre del 2015. Il ministro degli esteri al Miqdad è atteso oggi anche a ... Agenzia ANSA Siria, pronti a scambio ambasciatori con repubbliche Donbass Il ministro degli esteri siriano, Faysal al Miqdad, in questi giorni impegnato in una visita ufficiale in Russia, ha annunciato nelle ultime ore che "a breve" avverrà lo scambio di ambasciatori tra il ... Siria, 'scambio ambasciatori con repubbliche Donbass' BEIRUT - Il ministro degli esteri siriano, Faysal al Miqdad, in questi giorni impegnato in una visita ufficiale in Russia, ha annunciato nelle ultime ore che "a breve" avverrà lo scambio di ambasciato ... La Russia è intervenuta militarmente inper difendere i propri interessi strategici nel Mediterraneo orientale nell'ottobre del 2015. .La Russia è intervenuta militarmente inper difendere i propri interessi strategici nel Mediterraneo orientale nell'ottobre del 2015. Il ministro degli esteri al Miqdad è atteso oggi anche a ... Siria, pronti a scambio ambasciatori con repubbliche Donbass Il ministro degli esteri siriano, Faysal al Miqdad, in questi giorni impegnato in una visita ufficiale in Russia, ha annunciato nelle ultime ore che "a breve" avverrà lo scambio di ambasciatori tra il ...BEIRUT - Il ministro degli esteri siriano, Faysal al Miqdad, in questi giorni impegnato in una visita ufficiale in Russia, ha annunciato nelle ultime ore che "a breve" avverrà lo scambio di ambasciato ...