Silkeborg vs HJK Helsinki – pronostico e possibili formazioni (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Silkeborg e l’HJK Helsinki si affrontano giovedì 25 agosto al JYSK Park nel secondo turno di qualificazione ai playoff di Europa League. I danesi hanno vinto le ultime quattro partite in casa in tutte le competizioni e cercheranno di continuare a vincere nel tentativo di ribaltare il deficit dell’andata. Il calcio di inizio di Silkeborg vs HJK Helsinki è previsto alle 18:30 Anteprima della partita Silkeborg vs HJK Helsinki: a che punto sono le due squadre Silkeborg Il Silkeborg ha raccolto una spinta necessaria per il morale in vista del tentativo di rimonta di giovedì, battendo domenica il Nordsjaelland per 2-0 fuori casa nella Superliga danese. Tonni Adamsen ha offerto una prestazione superba nel primo tempo al Right to Dream Park, ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ile l’HJKsi affrontano giovedì 25 agosto al JYSK Park nel secondo turno di qualificazione ai playoff di Europa League. I danesi hanno vinto le ultime quattro partite in casa in tutte le competizioni e cercheranno di continuare a vincere nel tentativo di ribaltare il deficit dell’andata. Il calcio di inizio divs HJKè previsto alle 18:30 Anteprima della partitavs HJK: a che punto sono le due squadreIlha raccolto una spinta necessaria per il morale in vista del tentativo di rimonta di giovedì, battendo domenica il Nordsjaelland per 2-0 fuori casa nella Superliga danese. Tonni Adamsen ha offerto una prestazione superba nel primo tempo al Right to Dream Park, ...

