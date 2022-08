Scoppito L' Aquila | investe e uccide agente | arrestato pirata della strada

(Di mercoledì 24 agosto 2022) commenta È un 42enne con precedenti per consumo e spaccio di stupefacenti ilche martedì sera a, nell'no, ha travolto e ucciso sulle strisce pedonali il 54enne ...

È un 42enne con precedenti per consumo e spaccio di stupefacenti il pirata della strada che martedì sera a Scoppito, nell'Aquilano, ha travolto e ucciso sulle strisce pedonali il 54enne Giuseppe Colaiuda, assistente capo della polizia penitenziaria. L'automobilista, dopo l'incidente, era fuggito, ma è ...