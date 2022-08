San Giorgio a Cremano, aggredita dal compagno pensa di farla finita: persuasa da una carabiniera (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono le 22.00 e al 112 arriva una segnalazione di una lite in famiglia a San Giorgio a Cremano. Non c’è da perdere tempo perché la discussione è animata e gli animi sono accesi. Una pattuglia della locale stazione sta perlustrando il territorio e dopo pochi istanti arriva nei pressi dell’abitazione indicata dalla centrale operativa. Una donna è affacciata al balcone di un primo piano, urla e chiede aiuto. Indica un uomo non lontano da lì che sta correndo: è il proprio compagno che dopo averla malmenata sta tentando di fuggire. L’uomo viene bloccato dagli altri carabinieri della stazione di Portici e dai colleghi del locale commissariato intervenuti in supporto. In quei frangenti spesso caratterizzati dalla confusione bisogna rimanere lucidi. Una carabiniera parla con la vittima che ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Sono le 22.00 e al 112 arriva una segnalazione di una lite in famiglia a San. Non c’è da perdere tempo perché la discussione è animata e gli animi sono accesi. Una pattuglia della locale stazione sta perlustrando il territorio e dopo pochi istanti arriva nei pressi dell’abitazione indicata dalla centrale operativa. Una donna è affacciata al balcone di un primo piano, urla e chiede aiuto. Indica un uomo non lontano da lì che sta correndo: è il proprioche dopo averla malmenata sta tentando di fuggire. L’uomo viene bloccato dagli altri carabinieri della stazione di Portici e dai colleghi del locale commissariato intervenuti in supporto. In quei frangenti spesso caratterizzati dalla confusione bisogna rimanere lucidi. Unaparla con la vittima che ...

