Salvini: 'Un quindicenne fa lo scemo? Niente motorino. E la patente la prende a 19 o 20 anni' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 agosto 2022 'Fai lo scemo a 15 anni, picchi un poliziotto...il motorino non lo vedi più... La patente non la fai a 18 anni, la fai a 19, a 20'. Lo sostiene il leader della Lega, Matteo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Roma, 24 agosto 2022 'Fai loa 15, picchi un poliziotto...ilnon lo vedi più... Lanon la fai a 18, la fai a 19, a 20'. Lo sostiene il leader della Lega, Matteo ...

Stefano0323 : @ilReazionario Una soldatessa 'merikana ubriaca ha ucciso un quindicenne in bici in una strada a luminosità ridotta… - grazianofrigeri : EXTRACOMUNITARIA UBRIACA Travolge e uccide un quindicenne a Pordenone. Non ho visto nessun post di Salvini o Meloni… - pantana21 : Tweet di #Salvini e #Meloni sulla extracomunitaria ventenne ubriaca che ha ucciso un quindicenne ne abbiamo? No per… - nicolaebasta : RT @Sydwerehere: A Pordenone una ventenne extracomunitaria ubriaca al volante ha travolto e ucciso un quindicenne Da Meloni e Salvini nemme… - kdj_120 : #Salvini @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni #fdi @GiuseppeConteIT @EnricoLetta #M5S ma lo sapete che un’ EXTRAcomunita… -