Reggio Calabria, spari contro la segreteria del deputato Fi Cannizzaro (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tre colpi di pistola sono stati esplosi, ad altezza uomo contro la vetrata della segreteria politica del deputato di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, candidato nel collegio uninominale Reggio Calabria 5. I colpi di arma da fuoco hanno mandato in frantumi la vetrata ma non ci sono stati feriti. Si indaga per ricostruire l'accaduto.

