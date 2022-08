Pechino Express | tra i concorrenti ex del GF Vip e dell’Isola dei Famosi? Spunta l’ipotesi

(Di mercoledì 24 agosto 2022) Fervono i preparativi in vista della nuova edizione di, il reality condotto da Costantino della Gherardesca e che starebbe prendendo sempre più forma. Al momento, infatti, sarebbero in corso i provini per la nuova edizione e già trapelano interessanti nomi provenienti da altri reality tra cui GF Vip e Isola dei... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

AllonsyAlons0 : io comunque voglio vedere @maroccotnl a pechino express, ti prego @CdGherardesca potrei adorare - VeraNotizia : Pechino Express, torna Costantino della Gherardesca. Eliminati gli Indipendenti Vincono l’ottava tappa Italia-Brasi… - ParliamoDiNews : Il cast della prossima edizione di Pechino Express si preannuncia una bomba - Il Vicolo delle News #cast #prossima… - vafanciorocazo : RT @BITCHYFit: Pechino Express, Paola e Chiara verso il cast insieme a Alex Belli e Delia Duran: tutti i nomi provinati - 361_magazine : Pechino Express al via: si sta lavorando al nuovo cast, ecco i nomi di chi ha sostenuto i provini per partecipare a… -

sbarca su Tv8. A pochi mesi dalla messa in onda su Sky, la Rotta dei Sultani si prepara ad allietare il pubblico di Tv8 che avrà modo di vedere in chiaro il percorso dei nuovi ...Ascolta questo articolo Si sta lavorando per la seconda edizione di '' su Sky, mentre in Italia sarebbe la nona in generale se vengono comprese le edizioni trasmesse dalla Rai. Fino a questo momento l'unica certezza è la presenza di Costantino della ...Pechino Express sbarca su Tv8. A pochi mesi dalla messa in onda su Sky, la Rotta dei Sultani si prepara ad allietare il pubblico di Tv8 che avrà modo di vedere in chiaro il percorso dei nuovi concorre ...Non si è ancora spenta l'eco delle gesta dei concorrenti dell'edizione 2022 che già impazzano le indiscrezioni sui concorrenti di Pechino Express 2023. Il reality show condotto da Costantino della Ghe ...