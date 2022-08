Paura a San Giuseppe Vesuviano, 64enne minaccia poliziotti armato di fucile (Di mercoledì 24 agosto 2022) Paura questa mattina a San Giuseppe Vesuviano dove i poliziotti sono intervenuti in via Emilio Catapano per la segnalazione di una persona in escandescenze. San Giuseppe Vesuviano, fermato un uomo armato di fucile Gli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il compagno l’aveva minacciata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022)questa mattina a Sandove isono intervenuti in via Emilio Catapano per la segnalazione di una persona in escandescenze. San, fermato un uomodiGli agenti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, il compagno l’avevata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

