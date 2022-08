Pakistan. Mentre Sharif va in Qatar, Islamabad accusa Khan di terrorismo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il primo ministro Pakistano Shehbaz Sharif ha invitato il Qatar a investire nel suo Paese durante un incontro con la Qatar Investment Authority a Doha nei giorni scorsi. L’obiettivo del nuovo premier di Islamabad è attirare scambi commerciali e investimenti in settori come l’energia rinnovabile, la sicurezza alimentare, lo sviluppo industriale e delle infrastrutture, il turismo. La visita di Sharif in Qatar precede la riunione del Fondo Monetario Internazionale della prossima settimana, che dovrebbe approvare una tranche di prestiti da 1,2 miliardi di dollari, in stallo dall’inizio dell’anno. Il nuovo governo Pakistano sostiene che la cattiva gestione economica dell’ex premier Imra Khan sia stata la rovina del Paese, piombato nel mezzo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il primo ministroo Shehbazha invitato ila investire nel suo Paese durante un incontro con laInvestment Authority a Doha nei giorni scorsi. L’obiettivo del nuovo premier diè attirare scambi commerciali e investimenti in settori come l’energia rinnovabile, la sicurezza alimentare, lo sviluppo industriale e delle infrastrutture, il turismo. La visita diinprecede la riunione del Fondo Monetario Internazionale della prossima settimana, che dovrebbe approvare una tranche di prestiti da 1,2 miliardi di dollari, in stallo dall’inizio dell’anno. Il nuovo governoo sostiene che la cattiva gestione economica dell’ex premier Imrasia stata la rovina del Paese, piombato nel mezzo ...

