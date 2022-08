RS RALLYSLALOM E OLTRE

Certo, nell'ultima giornata dell'Ypres Rally il francese a quanto pare non stava benissimo fisicamente, ma spingere troppo per strappare adil quarto posto (lui invece era quinto ad ...coglie la palla al balzo: "Facciamo uno scambio di vetture" . Anche M - Sport si propone . Come è nato l'interesse di Norris per i rally. Il pilota McLaren, attualmente settimo con un ... Oliver Solberg offre un'uscita sull'auto da rally a Lando Norris | RS rallyslalom…e oltre Lando Norris ha espresso la volontà di provare una vettura da rally, e per il pilota di F1 sono arrivate già le prime proposte ...YPRES – Al volante della Hyundai i20 N Ott Tänak ha vinto il Rally del Belgio, nona tappa del mondiale di specialità del 2022. Kalle Rovanperä (Toyota Gr Yaris) ...