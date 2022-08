Non un’agenda, ma una strada. Le parole di Draghi secondo Vittadini (Di mercoledì 24 agosto 2022) La comparsa di Mario Draghi al Meeting di Rimini segna anche quest’anno il ritorno della politica dopo la pausa estiva, ma in un clima stavolta già particolarmente rovente a causa della campagna elettorale in corso. Le sue sono state parole di speranza e di concretezza allo stesso tempo, giunte dopo la lunga e doppia standing ovation del popolo “ciellino”. Applausi al contrario riservati nella giornata precedente, nel tradizionale “test dell’applausometro” della platea nei confronti i vari leader politici, impegnati a confrontarsi nell’incontro organizzato dall’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, all’attuale favorita dai sondaggi Giorgia Meloni, come riportato da gran parte dei quotidiani nazionali. I temi toccati dal presidente del Consiglio sono stati ampi e diversi tra loro, dai risultati ottenuti con le politiche portate avanti dal suo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) La comparsa di Marioal Meeting di Rimini segna anche quest’anno il ritorno della politica dopo la pausa estiva, ma in un clima stavolta già particolarmente rovente a causa della campagna elettorale in corso. Le sue sono statedi speranza e di concretezza allo stesso tempo, giunte dopo la lunga e doppia standing ovation del popolo “ciellino”. Applausi al contrario riservati nella giornata precedente, nel tradizionale “test dell’applausometro” della platea nei confronti i vari leader politici, impegnati a confrontarsi nell’incontro organizzato dall’Intergruppo parlamentare per la Sussidiarietà, all’attuale favorita dai sondaggi Giorgia Meloni, come riportato da gran parte dei quotidiani nazionali. I temi toccati dal presidente del Consiglio sono stati ampi e diversi tra loro, dai risultati ottenuti con le politiche portate avanti dal suo ...

