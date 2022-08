Niente confronto Letta-Meloni: ecco perché (Di mercoledì 24 agosto 2022) Richiamando la corrente legge elettorale, l'Agcom impone lo stop al confronto tv previsto a Porta a porta tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 24 agosto 2022) Richiamando la corrente legge elettorale, l'Agcom impone lo stop al confronto tv previsto a Porta a porta tra Giorgiaed Enrico Letta

Giovann91214513 : RT @tempoweb: #Elezioni, niente faccia a faccia in #tv per Enrico #Letta e Giorgia #Meloni. “Viola la par condicio” #vespa #rai #portaaport… - tempoweb : #Elezioni, niente faccia a faccia in #tv per Enrico #Letta e Giorgia #Meloni. “Viola la par condicio” #vespa #rai… - Roxy21Mi : #Letta occhi di tigre scappa dal confronto con il #terzopolo Niente da aggiungere. - Ultimo_Samurai_ : #Calenda ma chi ti si incula. Chi scappa da te? 1,9% di voti, 4,7% con Renzi. Chi ti si incula? Sei il leader del… - Amoros98774174 : Calenda vuole un confronto televisivo con la Meloni,Letta e Conte, considerazione; Renzi, Berlusconi,Salvini ecc.… -

Meloni - Letta, confronto tv bocciato dall'Agcom: 'Stesso spazio a tutte le liste o si viola par condicio' Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia: Rai ferma la serie sul padre Meloni - Letta, bocciato il confronto tv 'A tutte le liste deve essere garantita parità di trattamento', l'indicazione ... Dove e perché Salvini sbaglia sulle sanzioni. La versione di Polillo Mentre lo stesso Enrico Letta , nonostante le professioni di ... fino a sfiorare lo scontro diretto Oppure far finta di niente, come ... Nel confronto tra i diversi regimi, che oggi caratterizzano la ... Rita Dalla Chiesa candidata con Forza Italia: Rai ferma la serie sul padre Meloni -, bocciato iltv 'A tutte le liste deve essere garantita parità di trattamento', l'indicazione ...Mentre lo stesso Enrico, nonostante le professioni di ... fino a sfiorare lo scontro diretto Oppure far finta di, come ... Neltra i diversi regimi, che oggi caratterizzano la ...