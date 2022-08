Napoli, Zaccheroni: «Spalletti bravo a gestire la squadra. Osimhen deve essere più furbo» (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’allenatore italiano Zaccheroni ha analizzato l’ottimo inizio di stagione del Napoli di Spalletti Alberto Zaccheroni, ex allenatore tra le altre di Milan, Inter e Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’ottimo inizio di stagione del Napoli di Spalletti. Spalletti– «Lui è bravo a gestire la squadra. Anche cambiando diversi giocatori è partito col piede giusto, giocando un buon calcio. Poi per arrivare in fondo e vincere servono tanti altri fattori, anche societari. L’Inter è più forte, il Milan ha cambiato qualcosa ma è sempre lì». REPARTO CHE PIACE – «Il centrocampo. Ha qualità, fisicità e gamba. Anguissa è in condizioni strepitose, Lobotka ha grande personalità. E Zielinski ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) L’allenatore italianoha analizzato l’ottimo inizio di stagione deldiAlberto, ex allenatore tra le altre di Milan, Inter e Juventus, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha analizzato l’ottimo inizio di stagione deldi– «Lui èla. Anche cambiando diversi giocatori è partito col piede giusto, giocando un buon calcio. Poi per arrivare in fondo e vincere servono tanti altri fattori, anche societari. L’Inter è più forte, il Milan ha cambiato qualcosa ma è sempre lì». REPARTO CHE PIACE – «Il centrocampo. Ha qualità, fisicità e gamba. Anguissa è in condizioni strepitose, Lobotka ha grande personalità. E Zielinski ...

ParliamoDiNews : Zaccheroni: `Al Napoli non manca nulla! Osimhen deve essere meno istintivo, su Spalletti...` #zaccheroni #napoli… - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Zaccheroni: 'Al Napoli non manca nulla, il centrocampo è fortissimo, Spalletti sa gestire la squadra' https… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Zaccheroni: 'Al Napoli non manca nulla, il centrocampo è fortissimo, Spalletti sa gestire la squadra' https… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Zaccheroni: 'Al Napoli non manca nulla, il centrocampo è fortissimo, Spalletti sa gestire la squadra' https… - napolimagazine : IL PARERE - Zaccheroni: 'Al Napoli non manca nulla, il centrocampo è fortissimo, Spalletti sa gestire la squadra' -