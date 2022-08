Napoli: visite mediche per Keylor Navas prenotate per sabato? (Di mercoledì 24 agosto 2022) Il Napoli potrebbe aver prenotato le visite mediche a Villa Stuart per Keylor Navas per questo sabato: imminente il suo arrivo L’arrivo di Keylor Navas al Napoli potrebbe essere imminente. Secondo quanto riportato poi da Manuel Parlato di SportItalia, i campani hanno già prenotato le visite mediche. Il calciatore dovrebbe essere questo sabato a Villa Stuart per le visite mediche di routine per poi firmare con la squadra di Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ilpotrebbe aver prenotato lea Villa Stuart perper questo: imminente il suo arrivo L’arrivo dialpotrebbe essere imminente. Secondo quanto riportato poi da Manuel Parlato di SportItalia, i campani hanno già prenotato le. Il calciatore dovrebbe essere questoa Villa Stuart per ledi routine per poi firmare con la squadra di Spalletti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

