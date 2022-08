Napoli, in manette il figlio del boss: sorpreso in giro in compagnia di pregiudicati (Di mercoledì 24 agosto 2022) In carcere Simone Sorianiello, 28 anni, figlio del boss del rione Traiano, Alfredo detto ‘o biondo. Il giovane sarebbe stato sorpreso più volte in strada a Soccavo in violazione della misura degli arresti domiciliari. Napoli, in carcere il figlio del boss: la decisione della Corte d’Appello Ad ammanettare il 28enne sono stati i Carabinieri della L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 24 agosto 2022) In carcere Simone Sorianiello, 28 anni,deldel rione Traiano, Alfredo detto ‘o biondo. Il giovane sarebbe statopiù volte in strada a Soccavo in violazione della misura degli arresti domiciliari., in carcere ildel: la decisione della Corte d’Appello Ad ammanettare il 28enne sono stati i Carabinieri della L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

