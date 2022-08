Mercato Newcastle, colpo in arrivo dalla Spagna: i dettagli (Di mercoledì 24 agosto 2022) Affare in dirittura d’arrivo quello tra la Real Sociedad e il Newcastle. Sul piatto il nome di Isak, la cifra è da capogiro. Alexander Isak, Real Sociedad Manca poco al passaggio di Alexander Isak al Newcastle. L’attaccante svedese classe ’99 giocherà in Premier la prossima stagione e punterà al grande salto con i Magpies. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, alla società spagnola andranno 75 milioni bonus compresi. Si tratterebbe della più grande cessione nella storia del club basco. L’ex Borussia Dortmund aveva una clausola da 90 milioni ma le parti si sono accordate per una cifra leggermente inferiori. Isak lascia la Spagna dopo 43 gol segnati in poco meno di 130 presenze. di Marco Gioviale Leggi su rompipallone (Di mercoledì 24 agosto 2022) Affare in dirittura d’quello tra la Real Sociedad e il. Sul piatto il nome di Isak, la cifra è da capogiro. Alexander Isak, Real Sociedad Manca poco al passaggio di Alexander Isak al. L’attaccante svedese classe ’99 giocherà in Premier la prossima stagione e punterà al grande salto con i Magpies. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, alla società spagnola andranno 75 milioni bonus compresi. Si tratterebbe della più grande cessione nella storia del club basco. L’ex Borussia Dortmund aveva una clausola da 90 milioni ma le parti si sono accordate per una cifra leggermente inferiori. Isak lascia ladopo 43 gol segnati in poco meno di 130 presenze. di Marco Gioviale

MCriscitiello : Lo strappo non è tra Malinovskyi e l'Atalanta ma tra Malinovskyi e Gasperini. Litigio al termine dell'amichevole de… - infoitsport : LIVE MERCATO - Isak verso il Newcastle per 70 milioni - Alex_Cavasinni : Il @NUFC ha trovato l'accordo con la @RealSociedad per l'arrivo nel nord d'Inghilterra di Alexander #Isak. Colpacci… - sportli26181512 : '#Newcastle, pronti 70 milioni di euro per #Isak della Real Sociedad': Secondo il quotidiano spagnolo 'As' il club… - filippoioi : A fine mercato thread sul mercato da 10 direi del Newcastle -