Meloni | «A sinistra stanno comodamente seduti nei loro salotti E le periferie soffrono»»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 24 agosto 2022) «Girare nelle nostre città sta diventando un’impresa ogni giorno più ardua: microcriminalità diffusa, violenze, spaccio a cielo aperto, baby gang». Lo afferma Giorgia, in un video su Facebook dal titolo Pronti a ridare sicurezza alle nostre città. «Strade, piazze, a volte interi quartieri – dice la leader di Fratelli d’Italia – completamente abbandonati al degrado e sottratti al controllo dello Stato, spesso consegnati alle putride regole della mafia e della criminalità organizzata. Fenomeni presenti soprattutto nelleurbane e nelle aree di maggior disagio, che lanon ha saputo o non ha voluto contrastare, un po’ per menefreghismo, un po’ perchésempreneipatinatiradical chic, un po’ ...