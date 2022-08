Lazio, si punta al colpo last minute: trattativa avanzata per Reguilon (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un ultimo colpo, per chiudere col botto il calciomercato biancoceleste e consegnare a Sarri una rosa più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione. Perché dopo aver speso quasi 40 milioni di euro per rinforzare la squadra, adesso la Lazio sogna di chiudere la sessione estiva con un acquisto a sorpresa. Tare e Lotito infatti hanno fatto il possibile per tenere la trattativa sottotraccia ma, negli ultimi giorni, i piani dei biancocelesti sono usciti inevitabilmente allo scoperto (come accade a quasi tutti i club durante le trattative di mercato). Il nome individuato a Formello per rinforzare la rosa è quello di Sergio Reguilon del Tottenham. Situazione ANSA Sergio Reguilon in azione con la maglia del Tottenham La Lazio è alla ricerca di un terzino sinistro. Il ... Leggi su open.online (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un ultimo, per chiudere col botto il calciomercato biancoceleste e consegnare a Sarri una rosa più competitiva rispetto a quella della scorsa stagione. Perché dopo aver speso quasi 40 milioni di euro per rinforzare la squadra, adesso lasogna di chiudere la sessione estiva con un acquisto a sorpresa. Tare e Lotito infatti hanno fatto il possibile per tenere lasottotraccia ma, negli ultimi giorni, i piani dei biancocelesti sono usciti inevitabilmente allo scoperto (come accade a quasi tutti i club durante le trattative di mercato). Il nome individuato a Formello per rinforzare la rosa è quello di Sergiodel Tottenham. Situazione ANSA Sergioin azione con la maglia del Tottenham Laè alla ricerca di un terzino sinistro. Il ...

