Lady Diana | documentario rivela un elemento inedito | ' La principessa sapeva che qualcuno si sarebbe sbarazzato di lei'

(Di mercoledì 24 agosto 2022) A 25 anni dalla morte di, sotto al tunnel de l'Alma a Parigi , è in uscita un nuovoda cui emerge un nuovo inquietante dettaglio, trascurato per circa 20 anni, che potrebbe ...

leggoit : Lady #diana, documentario rivela un elemento inedito: «La principessa sapeva che qualcuno si sarebbe sbarazzato di… - AD_italia : Nel mese di luglio la Principessa Diana avrebbe festeggiato il suo 61° compleanno. Rivediamo alcune immagini dell’i… - Affaritaliani : Royal Family News - Lady Diana, l'ultima verità arriva a 25 anni dalla morte - VelvetMagIta : Lady Diana il mistero del secondo abito segreto per le nozze con Carlo #VelvetMag #Velvet - radiosintony : Un nuovo documentario su Lady Diana riapre il caso: 'Presagì la sua morte' -

Rai Cultura

A 25 anni dalla morte di, sotto al tunnel de l'Alma a Parigi , è in uscita un nuovo documentario da cui emerge un nuovo inquietante dettaglio, trascurato per circa 20 anni, che potrebbe gettare nuova luce sull'...Leggi anche › Harry e Meghan si preparano a tornare a Londra, ma prima vogliono "ri - sposarsi" › Alla figlia di Harry e Meghan, Lilibet, i gioielli diD Meghan Markle e i ... "D.Time. Il tempo di Lady D." Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...A 25 anni dalla morte di Lady Diana, sotto al tunnel de l'Alma a Parigi, è in uscita un nuovo documentario da cui emerge un nuovo inquietante dettaglio, trascurato per circa 20 anni, che ...